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Назван топ-10 самых импортируемых в Россию автомобилей
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    Назван топ-10 самых импортируемых в Россию автомобилей

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    Toyota Land Cruiser Prado

    Москва, 24 апреля. В прошлом году на территорию России было импортировано 235 тысяч легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «Автостат». Оказалось, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стал самой импортируемой моделью в 2017 году.

    Его показатель составил 12351 экземпляр. Lexus RX находится на втором месте — 8583 штук. На третьем и четвертом месте расположились Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC — 6238 и 6235 экземпляров. Lexus NX замкнул пятерку лидеров — 6186 единиц.

    По итогам 2017 год в ТОП-10 импорта легковых автомобилей в РФ попали Toyota Corolla, Lexus LX, Mercedes-Benz E-Klasse, Toyota Prius, Mercedes-Benz GLE. 

    Lexus RX

    Напомним, ранее эксперты составили рейтинг недорогих автомобилей, которые лучше всего подходят для поездок на дачу.

    Автор: Тимур Румянцев
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