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Эрдоган выразил соболезнования по случаю 103-летней годовщины геноцида армян
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    Эрдоган выразил соболезнования по случаю 103-летней годовщины геноцида армян

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    Эрдоган выразил соболезнования по случаю 103-летней годовщины геноцида армян

    Анкара, 24 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам погибших в 1915 году армян в связи с годовщиной трагедии.

    «Вы собрались сегодня под крышей армянского патриархата в Стамбуле, чтобы вспомнить об армянах Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны. С уважением вспоминаю погибших османских армян и выражаю искренние соболезнования их потомкам», — отметил Эрдоган.

    Турецкий лидер добавил, что Турция разделяет боль, которую пережили армяне, и подчеркнул, что Анкара никогда не проводила различий между народами, населяющими страну.

    Напомним, что геноцид армян, проживавших в Османской империи, произошел в 1915 году, в результате чего погибли более 1,5 млн армян. Турция отрицает обвинения в геноциде армян, утверждая, что жертвами в 1915 году были как армяне, так и турки.              

    Автор: Антон Соколов
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