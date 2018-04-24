Эрдоган выразил соболезнования по случаю 103-летней годовщины геноцида армян

Анкара, 24 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам погибших в 1915 году армян в связи с годовщиной трагедии.

«Вы собрались сегодня под крышей армянского патриархата в Стамбуле, чтобы вспомнить об армянах Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны. С уважением вспоминаю погибших османских армян и выражаю искренние соболезнования их потомкам», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что Турция разделяет боль, которую пережили армяне, и подчеркнул, что Анкара никогда не проводила различий между народами, населяющими страну.

Напомним, что геноцид армян, проживавших в Османской империи, произошел в 1915 году, в результате чего погибли более 1,5 млн армян. Турция отрицает обвинения в геноциде армян, утверждая, что жертвами в 1915 году были как армяне, так и турки.