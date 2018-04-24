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Сирия: боевики ИГ обстреляли жилые районы Дамаска, есть жертвы
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    Сирия: боевики ИГ обстреляли жилые районы Дамаска, есть жертвы

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    Сирия: боевики ИГ обстреляли жилые районы Дамаска, есть жертвы

    Дамаск, 24 апреля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

    По данным агентства, во второй половине дня террористы ИГ нанесли минометный удар по окраинам сирийской столицы. Под ударами артиллерии боевиков оказался рынок в пригороде Нахара Аиша. В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили тяжелые ранения.

    Накануне стало известно, что подразделения Вооруженных сил Сирии полностью окружили боевиков, которые базируются на юге Дамаска. В ближайшее время элитное подразделение САА «Силы Тигра» начнут наступательную операцию на позиции боевиков ИГ в районе Ярмук, который удерживают террористы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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