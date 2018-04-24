Сирия: боевики ИГ обстреляли жилые районы Дамаска, есть жертвы

Дамаск, 24 апреля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, во второй половине дня террористы ИГ нанесли минометный удар по окраинам сирийской столицы. Под ударами артиллерии боевиков оказался рынок в пригороде Нахара Аиша. В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили тяжелые ранения.

Накануне стало известно, что подразделения Вооруженных сил Сирии полностью окружили боевиков, которые базируются на юге Дамаска. В ближайшее время элитное подразделение САА «Силы Тигра» начнут наступательную операцию на позиции боевиков ИГ в районе Ярмук, который удерживают террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.