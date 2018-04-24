Евгений Тишковец: «Торнадо в Москве может предсказать только волшебник»

Москва, 24 апреля. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в интервью Федеральному агентству новостей опроверг прогнозы Института географии РАН.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов не на шутку встревожил москвичей, заявив о том, что столицу России летом ожидают ураганы и даже торнадо.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра «Фобос», поспешил успокоить жителей столицы. Как заявил известный эксперт, предсказать торнадо в июне в Москве может только волшебник или фантаст.

«Во-первых, не существует метода прогнозирования этого погодного явления на такой длительный срок. Достаточно сильно диагностика развита в США, поскольку там эта тема актуальна, — говорит Тишковец. — Так вот, если предсказали за 10 минут, дали мгновенную рассылку, и люди успели взять документы и спрятаться в подвал где-то в штате Канзас — это очень хорошо. Во-вторых, для торнадо нужен совершенно другой климат, прежде всего, морская влажность, очевидно, что для Москвы это неактуально».

Евгений Тишковец также отметил, что не совсем верно любой, даже очень сильный, ураган называть торнадо.

«При урагане скорость ветра более 30 метров в секунду, а торнадо — это, по сути, спираль, где внутри давление такое, что если туда попадет, например, курица, то она на мгновенно будет ощипана. Дом внутри торнадо рассыпается — словно после взрыва», — рассказывает собеседник ФАН.

Сегодня жители Москвы обеспокоены все учащающимися ураганами и уроном, который они приносят. Причины называются самые разные — от вырубленных лесов до глобального потепления.

По словам эксперта, повышение средней температуры климатической системы Земли влияет на ураганы в Москве лишь частично.

«В этом вопросе куда важнее солнечная активность, благодаря ей происходят изменения в климате каждые 200 лет, — продолжает Евгений Тишковец. — Конечно, свои «сюрпризы» природа может преподнести в любое время. Но, согласно нашим прогнозам, ничего страшного этим летом не произойдет — все будет достаточно средне, ровно так, как принято в этой климатической полосе».

Напомним, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что «в июле в Москве могут случиться торнадо». По словам ученого, стихия может разыграться из-за перегретого воздуха и насыщенности влагой.