Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

Москва, 24 апреля. Трагический инцидент произошел в московском метрополитене: пассажир упал на рельсы перед близко идущим составом, в результате чего погиб.

Как стало известно, что ЧП случилось на станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии.

«Под поезд упал человек, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы. — Тело погибшего сейчас извлекают».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее в twitter подземки Москвы, из-за инцидента с пассажиром было прервано движение поездов от «Таганской» до «Беговой» на «фиолетовой» ветке.

Напомним, в начале апреля на серой ветке московского метро произошел сбой из-за «инцидента с пассажиром».