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Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро
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    Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

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    Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

    Москва, 24 апреля. Трагический инцидент произошел в московском метрополитене: пассажир упал на рельсы перед близко идущим составом, в результате чего погиб.

    Как стало известно, что ЧП случилось на станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии.

    «Под поезд упал человек, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы. — Тело погибшего сейчас извлекают».

    В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

    Как сообщалось ранее в twitter подземки Москвы, из-за инцидента с пассажиром было прервано движение поездов от «Таганской» до «Беговой» на «фиолетовой» ветке.

    Напомним, в начале апреля на серой ветке московского метро произошел сбой из-за «инцидента с пассажиром».

    Автор: Тимур Румянцев
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