Сообщивший о «сотнях трупов» в Кемерово украинский пранкер получил работу в «Миротворце»

Киев, 24 апреля. Украинский пранкер Никита Кувиков, скрывающийся в Сети под псевдонимом Евгений Вольнов и ставший известным после распространения ложной информации о количестве жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, назначен на должность официального спикера скандального ресурса «Миротворец».

«Обещает при выполнении функций спикера центра «Миротворец» не ругаться матом», — коротко описываются обязанности Кувикова на сайте «Миротворца».

Напомним, Кувиков получил скандальную известность после того, как, представляясь работником МЧС, обзванивал больницы, морги и административные здания Кемеровской области и сообщал о «сотнях погибших» в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Против пранкера в России завели уголовное дело. Граждане РФ также активно подписывали петицию за блокировку аккаунтов Кувикова в социальных сетях.

Напомним, один из крупнейших пожаров в современной истории России произошел 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Жертвами трагедии стали 60 человек.

Отметим также, что сайт «Миротворец» имеет не менее скандальную репутацию, чем блогер, счевший страшный пожар подходящим поводом для телефонных розыгрышей. Этот ресурс незаконно размещает личную информацию людей, которые, по мнению создателей «Миротворца», представляют угрозу Украине. При этом на сайте неоднократно появлялись личные данные российских журналистов, общественных деятелей и артистов.