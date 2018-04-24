Мединский вручил госнаграды деятелям культуры и искусства

Москва, 24 апреля. Министр культуры России Владимир Мединский вручил государственные награды деятелям в сфере культуры и искусства, среди которых режиссер Александр Митта, гендиректор Большого театра России Владимир Урин, художник Михаил Шемякин, актриса Ирина Алферова.

Церемония награждения прошла в атриуме Большого театра.

«…Результаты исследования ВЦИОМ нас приятно поразили: большинство россиян оценивает положительно работу министерства культуры — 56%, отрицательно — 20%… Рейтинг оценки работы ведомства по оценке ВЦИОМ увеличился за 6 лет более чем в три раза», — рассказал Мединский.

Актриса Алферова получила «Орден Почета», «Орденом дружбы» наградили советника министра культуры России Кирилла Рыбака.

Художника Бориса Трофимова и исполнительного директора Московского музея современного искусства Василия Церетели наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» второй степени.