Аксенов обвинил Киев в трусости после задержания российского судна «Норд»

Симферополь, 24 апреля. Задержание российского рыболовецкого судна «Норд» на Украине говорит о трусости и слабости тех, кто это делает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымский чиновник Сергей Аксенов обвинил украинские власти в трусости после ареста российского судна «Норд».

«Я понимаю, если бы конкретных участников задержали — меня, или тех, кто голосовал, но чего рыбаков трогать, чего женщин трогать, для чего это все делают? Это только трусы делают, и принимать решение такое может только слабая личность», — сказал Аксенов.

Судовладелец «Норда» заявил, что задержание противоправно, а действия пограничников угрожают жизни членам экипажа. В крымском управлении ФСБ было возбуждено уголовное дело об угоне водного транспорта. Ранее покинувшая Украину член экипажа «Норда» повар Ирина Оборина заявила, что их держали под дулами автомата.