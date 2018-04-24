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Аксенов обвинил Киев в трусости после задержания российского судна «Норд»
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    Аксенов обвинил Киев в трусости после задержания российского судна «Норд»

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    Аксенов обвинил Киев в трусости после задержания российского судна «Норд»

    Симферополь, 24 апреля. Задержание российского рыболовецкого судна «Норд» на Украине говорит о трусости и слабости тех, кто это делает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Крымский чиновник Сергей Аксенов обвинил украинские власти в трусости после ареста российского судна «Норд».

    «Я понимаю, если бы конкретных участников задержали — меня, или тех, кто голосовал, но чего рыбаков трогать, чего женщин трогать, для чего это все делают? Это только трусы делают, и принимать решение такое может только слабая личность», — сказал Аксенов.

    Судовладелец «Норда» заявил, что задержание противоправно, а действия пограничников угрожают жизни членам экипажа. В крымском управлении ФСБ было возбуждено уголовное дело об угоне водного транспорта. Ранее покинувшая Украину член экипажа «Норда» повар Ирина Оборина заявила, что их держали под дулами автомата.

    Автор: Ирина Селезнева
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