Сирия приводит силы в боеготовность: полковник САА рассказал ФАН о ситуации на фронте в Эль-Кунейтре

Сирийская арабская армия (САА) в настоящий момент приводит свои подразделения, базирующиеся на Голанских высотах недалеко от города Хадер в провинции Эль-Кунейтра, в полную боевую готовность. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил данный регион на юго-западе Сирии и поговорил с военнослужащими войск САР, которые несут службу на этом направлении.

Согласно источнику в командовании САА, дислоцирующиеся в Эль-Кунейтре отряды исламистов, в том числе из террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», готовятся предпринять серию неожиданных нападений на позиции правительственной армии в этом районе, чтобы оттянуть часть сирийских войск от Дамаска и Растанского котла, где ведутся активные военные действия против боевиков.

Полковник сирийской армии рассказал нашему корреспонденту о том, что позиции САА в окрестностях Хадера и сами по себе имеют важнейшее стратегическое значение. Террористические бандформирования в ходе сирийского конфликта неоднократно пытались захватить этот город, дабы потом выйти на территорию соседней провинции Дамаск.

«Это стратегически значимый опорный пункт. Мы обещаем Аллаху и лидеру нашей страны Башару Асаду, что в случае наступления джихадистов будем держаться тут до последнего. Данный район всегда хотели захватить террористы, потому что это удобный плацдарм, чтобы идти дальше вглубь Сирии. Мы всегда в полной боеготовности, ведь здесь почти каждый день бывают обстрелы и бои», — поделился военный.

По его мнению, в новой дестабилизации ситуации на юго-западном направлении заинтересованы не только боевики, желающие помочь своим союзникам в других регионах Сирии, но и Израиль, который регулярно вкладывает ресурсы в местные вооруженные формирования, в том числе аффилированные с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ). Тем самым Тель-Авив стремится расширить свою зону контроля на и без того почти полностью оккупированных им Голанах.

«Наши силы всегда начеку, готовые отразить любые атаки. Оборона на этом ключевом направлении выстроена таким образом, что можно отбивать не только нападения небольших бандгрупп террористов, но и атаки значительно более крупных сил. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы стоять до последнего против террористов и узурпаторских израильских войск», — отметил полковник САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.