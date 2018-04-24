Viber рассказал о проблемах у пользователей из-за блокировки Telegram

Москва, 24 апреля. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к мессенджеру Viber из-за блокировки Telegram.

«Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России. Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber», — сообщается в официальной рассылке компании, которую получили пользователи мессенджера.

Отмечается, что причиной проблем стали блокировки миллионов интернет-серверов в стране.

В данный момент представители Viber пытаются восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России.

Напомним, что в середине апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ.

Ранее сообщалось, что россияне сообщили о новых сбоях в работе Google.