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Viber рассказал о проблемах у пользователей из-за блокировки Telegram
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    Viber рассказал о проблемах у пользователей из-за блокировки Telegram

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    Viber рассказал о проблемах у пользователей из-за блокировки Telegram

    Москва, 24 апреля. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к мессенджеру Viber из-за блокировки Telegram.

    «Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России. Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber», — сообщается в официальной рассылке компании, которую получили пользователи мессенджера.

    Отмечается, что причиной проблем стали блокировки миллионов интернет-серверов в стране.

    В данный момент представители Viber пытаются восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России.

    Напомним, что в середине апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ.

    Ранее сообщалось, что россияне сообщили о новых сбоях в работе Google. 

    Автор: Дима Оленин
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