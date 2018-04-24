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Книжный фестиваль в Иркутске пострадал из-за американских санкций против «Русала»
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    Книжный фестиваль в Иркутске пострадал из-за американских санкций против «Русала»

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    Книжный фестиваль в Иркутске пострадал из-за американских санкций против «Русала»

    Москва, 24 апреля. Книжный фестиваль в Иркутске был отменен из-за американских санкций против компании «Русал» и ее совладельца Олега Дерипаски. Об этом во вторник заявили в фонде Дерипаски «Вольное дело».

    Там пояснили, что из-за санкций финансирование книжного фестиваля и других благотворительных проектов временно приостановлено. В настоящий момент фонд рассматривает возможность переноса фестиваля на вторую половину года, передает ТАСС.

    Напомним, что США в апреле ввели санкции против ряда российских компаний и бизнесменов. Под санкциями, в частности, оказалась компания «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска. Позже Минфин США заявил, что может снять часть санкций, если Дерипаска откажется от некоторых своих активов и контрольных акций, а сам «Русал» приостановит операции до осени. В Кремле такую позицию сравнили с рейдерским захватом бизнеса.

    Автор: Антон Соколов
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