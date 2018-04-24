Эксперт объяснил, почему самолеты РФ должны полностью перейти на ГЛОНАСС

Все воздушные суда российских авиаперевозчиков должны быть в обязательном порядке переведены на отечественную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Мы в свое время, когда вводили систему «ЭРА-ГЛОНАСС», приняли закон, согласно которому все машины, которые после определенной даты ввозились в Российскую Федерацию, должны были быть оснащены этой системой, модулем, чипсетом. Сегодня более 600 иностранных бортов у нас летает в рамках наших авиационных компаний. Полагаю необходимым сделать то же самое — вводить в требования, чтобы если самолет закупается российской авиационной компанией, он в обязательном порядке должен быть оснащен этим модулем», — отметил Рогозин.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что поддерживает предложение вице-премьера, и отметил, что в такой инициативе минусов быть не может.

«Во всем мире все летают с использованием американской глобальной навигационной системы GPS. И часто американцы, владельцы этого продукта, ведут себя не очень хорошо, когда пытаются насолить какому-либо государству. Так было во время войны в Ираке, когда при боевых действиях гражданский сектор GPS полностью отключался, что приводило к параличу всей жизнедеятельности гражданских Ирака. Резко переставала работать сотовая связь, не работала банковская система, гражданские самолеты не могли взлетать и садиться. Это негативно сказывалось на жизни рядовых иракцев и, может быть, являлось одним из факторов давления на армию Багдада», — поясняет ситуацию эксперт.

Собеседник ФАН подчеркивает, что перевод отечественной гражданской авиации на систему «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит исключить реализацию подобных сценариев на территории Российской Федерации.

«Наш ГЛОНАСС не уступает американской системе GPS, более того, он дает гарантию безопасности, если при наступлении «времени Ч» американцы захотят поступить коварно и отключат GPS или же будут выдавать заведомо ложные координаты. Кстати, такие прецеденты уже происходили в Москве, когда система США начала выдавать нашим таксистам неверные координаты и неверное положение. Операторы GPS тогда это объясняли техническим сбоем, но я склонен думать, что это могла быть проверка того, как власти России будут действовать при отключении GPS», — продолжает Леонков.

Именно по этой причине очень важно иметь собственную, уверенно работающую систему спутниковой навигации, которая была бы отличной альтернативой американскому продукту. К тому же ГЛОНАСС имеет как гражданскую, так и военную версию.

«Да, мы создавали и то, и другое сразу. И в случае если армии потребуется использовать свои спутники, гражданский сектор страдать не будет. К слову, развитие гражданского варианта ГЛОНАСС больше всего зависит от потребителя, поэтому нам необходимо выходить на самоокупаемость навигационной системы за счет предоставления услуг различным компаниям, которые ходят летать в нашем воздушном пространстве, пересекать нашу территорию. Поэтому Россия должна быть заинтересована в том, чтобы ГЛОНАСС развивался и составил конкуренцию американскому GPS. И те страны, которые не хотят, чтобы США лишали их навигации, будут использовать ГЛОНАСС как запасную, альтернативную систему для определения координат. Поэтому все делается правильно», — заключил военный аналитик.

Во время встречи с президентом, вице-премьер также сообщил, что страна прекратит государственное финансирование акционерного общества ГЛОНАСС, что позволит перейти компании на самоокупаемость с 2018 года. По мнению Рогозина, «это очень важно и подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы».

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — российская спутниковая система навигации, одна из двух (наряду с GPS) полностью функционирующих на сегодня систем.