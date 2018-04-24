Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

В Риге напротив здания Полиции безопасности Союз русских Латвии организовал митинг-пикет за освобождение из тюрьмы 64-летнего правозащитника Александра Гапоненко, арестованного 20 апреля по уголовному делу о действиях против властей республики и ее строя, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По решению суда Видземского предместья (судебное заседание было закрытым), в субботу, 21 апреля, лидер неформального «Конгресса неграждан», доктор экономических наук Гапоненко был отправлен на два месяца в рижскую центральную тюрьму.

В пятницу у правозащитника дома был проведен обыск. Гапоненко, когда его привезли в наручниках в суд под конвоем вооруженных мужчин, облаченных во все черное, включая бронежилеты и балаклавы, на видеокамеру сообщил, что объявил голодовку, чувствует себя плохо, потому что его 11 часов держали в наручниках и били.

Во время ареста, по словам правозащитника, его повалили на землю, придавили, испачкали и в таком виде заставляли оставаться несколько часов для того, чтобы унизить. Следствию, по словам Гапоненко, не нравятся его публикации в Facebook и то, что их читает много людей.

Цель ареста — прекращение борьбы за права русских детей, в частности, их права на образование, считает Александр Гапоненко.

Статья, которая инкриминируется члену Союза русских Латвии (80-я, часть 1-я Криминального закона ЛР), предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, если действия против властей страны ведутся антиконституционными способами.

Как заметил бывший лимоновец и руководитель движения «За родной язык» (сидевший в свое время в разных СИЗО и тюрьмах России и Латвии) Владимир Линдерман во время выступления на митинге-пикете, мера пресечения, которая избрана для Гапоненко, «сверхжестокая».

«Сейчас арест до суда не дают даже рецидивистам, — подчеркнул Линдерман. — Это — не по-европейски. Есть иные меры пресечения: надзор, подписка о невыезде. Поэтому я считаю, что арест направлен исключительно на запугивание его лично и нас всех».

«Мы обязаны привлечь внимание к несправедливой отвратительной ситуации, когда человека арестовывают и перемещают в тюрьму на два месяца только за высказанные мнения, — сказал в интервью ФАН депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. — Кроме того, нас возмущает, что большая часть обвинений против Гапоненко засекречена. Общество и мы не знаем, за что наказывают нашего товарища.

И нам очень важно получить от государства ответ, как изменяются правила поведения, что будет с законами, потому что все, что делал Гапоненко в течение последних 27 лет, являлось абсолютно законным, открытым и легальным с точки зрения конституции. 100-я статья говорит о том, что у человека есть право свободно получать информацию, хранить и распространять ее, что и делал Александр, член нашего Союза русских Латвии.

Естественно, мы своих не бросаем и будем ему помогать и такими пикетами, и обеспечим юридическую помощь, если потребуется. Гапоненко объявил голодовку, а человек он немолодой, поэтому мы хотели бы, чтобы государство прислушалось и к нам, и к нему, и выпустило его до суда, чтобы он мог во время расследования находиться дома», — заключил Мирослав.

Накануне же депутат вылетел в Страсбург на очередное заседание Европарламента.

Как затем подчеркнул в своем выступлении евродепутат, «Конгресс неграждан» вместе с Гапоненко они создавали в 2013 году. И сегодня в Европарламенте состоятся долгожданные слушания по делам неграждан (в республике остаются почти 250 тысяч постоянных жителей Латвии, лишенных ее властями гражданства в октябре 1991 года).

«Полиция, суд сделали «огромный подарок» латвийскому государству, арестовав лидера неграждан Латвии накануне рассмотрения проблемы неграждан в Европарламенте, — указал Мирослав Митрофанов. — А в ближайшее время в Европарламенте состоятся еще одни слушания — по проявлениям неонацизма в Латвии».

Татьяна Жданок, бывшая депутатом Европарламента трех созывов, лидер Союза русских Латвии, заявила, что Полиция безопасности должна обеспечивать право на свободу слова, которое имеют все жители Латвии, согласно конституции и независимо от того, нравятся кому-то или не нравятся чьи-то слова, если они не призывают к насилию.

Об этом говорит и европейская хартия прав и свобод, которая предоставляет всем жителям Евросоюза такое право, и государство с его ведомствами не может препятствовать реализации права на свободу слова, отметила Татьяна Жданок.

«Совет общественных организаций Латвии в своих документах на протяжении многих лет говорит о том, что Латвия не является демократическим государством. Потому что не может быть демократической страна, где существует институт массового безгражданства, — заявил в своем выступлении доктор исторических наук Виктор Гущин, чья фамилия с фотографией традиционно появляется в ежегодных отчетах Полиции безопасности в списке неблагонадежных. — Не может быть демократической страна, где русскому языку, носителем которого является традиционная для этой страны община, придан статус иностранного. Не может быть демократической страна, где уничтожаются школы с русским языком обучения, история которых в этом году будет отмечать 230 лет со дня основания.

На днях международная правозащитная организация Сivicus впервые объявила о том, что рейтинг демократии Латвийской республики понижен до ограниченного. Но еще в 2002 году Парламентская ассамблея Совета Европы, оценивая состоявшиеся тогда выборы в Сейм, сделала вывод, что в Латвии существует долговременный дефицит демократии. Мы все видим продолжающееся наступление на свободу слова, на остатки демократии в этой стране. Русская община защищает демократию в Латвии, Русская община защищает будущее латвийского государства. Мы не имеем права отступать. Свободу Александру Гапоненко!»

Таким призывом заканчивались все выступления. Лидер латвийских антифашистов Иосиф Корен назвал арест Александра Гапоненко по не известному обществу обвинению самоуправством и произволом.

«Это определяется теми законами, что принимает Сейм, развязывая руки спецслужбам, которые могут посадить под колпак и закрыть любого из нас, — указал соорганизатор митинга-пикета Корен. — Суд был закрытым, подписку о неразглашении взяли со всех его участников, в том числе с подозреваемого Александра Гапоненко, что само по себе является нарушением процессуальной нормы.

В этой связи я вынужден согласиться с его словами, что его закрыли в тюрьму за то, что он русский. И я вынужден согласиться, что в этой Латвии, которую я искренне люблю, власти, которые сидят сегодня в Сейме, устанавливают режим русофобии. И я категорически буду протестовать против этого. Если говорить о том, что какие-то высказывания Александра вызывают национальную и этническую вражду, то мы знаем многих, которые, в отличие от Гапоненко, имеют статус не общественника, а законодателя, но позволяют себе в прямом эфире говорить такое, что не знаешь, куда бежать. Почему на свободе они?»

Один из наиболее активных участников Штаба защиты русских школ Илья Козырев отметил, что понятно, почему арест Гапоненко случился именно сейчас: необходимо каким-то образом перебить эту волну борьбы за русские школы, скомпрометировать борцов за русские школы. Чтобы европейским политикам, если те в кои-то веки поинтересуются, что происходит в стране, объяснить, что это, хайли-лайкли, «шпионы Путина».

Ну и выборы на носу. Латышским партиям нужно мобилизовать свой электорат, показать, что «опасность на пороге — враг внешний и внутренний сплотились, чтобы уничтожить латышскую нацию». Тогда можно будет снова занять свои места в парламенте, объяснил нехитрую, но действенную политическую задумку Козырев, и предложил добиться не только освобождения Гапоненко, но и потребовать моральной и материальной компенсации за его арест и пребывание в тюрьме с конкретных лиц.

Снимать само здание Полиции безопасности было запрещено, как предупредили организаторов пикета полицейские. Впрочем, в этом двухэтажном здании желтого цвета ничего особо примечательного нет. Но вот запрет на съемки — есть.