Москва, 24 апреля. Росавиация признала опасными воздушные зоны Афганистана, Ливии, Мали и Сомали. Об этом ведомство сообщило во вторник со ссылкой на бюллетени Европейского агентства по безопасности полетов.

Уточняется, что в Афганистане опасным для полетов признано воздушное пространство в районе столицы Афганистана Кабула, в республике Мали речь идет о районе Ниамей. В Ливии предупреждение распространяется на воздушную зону страны на всех высотах, отдельные районы также не выделяются в Сомали.

Ранее Росавиация сообщала, что разработала меры для защиты гражданских аэропортов от несанкционированных полетов беспилотников.