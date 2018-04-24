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Росавиация признала опасными воздушные зоны Афганистана, Ливии, Мали и Сомали
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    Росавиация признала опасными воздушные зоны Афганистана, Ливии, Мали и Сомали

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    Росавиация признала опасными воздушные зоны Афганистана, Ливии, Мали и Сомали

    Москва, 24 апреля. Росавиация признала опасными воздушные зоны Афганистана, Ливии, Мали и Сомали. Об этом ведомство сообщило во вторник со ссылкой на бюллетени Европейского агентства по безопасности полетов.

    Уточняется, что в Афганистане опасным для полетов признано воздушное пространство в районе столицы Афганистана Кабула, в республике Мали речь идет о районе Ниамей. В Ливии предупреждение распространяется на воздушную зону страны на всех высотах, отдельные районы также не выделяются в Сомали.

    Ранее Росавиация сообщала, что разработала меры для защиты гражданских аэропортов от несанкционированных полетов беспилотников.

    Автор: Василий Котов
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