Выхлоп идиотизма: блогер из Петербурга оценил акцию одесситов «Я — россиянин, давай обнимемся»

Рядом с Генконсульством России в Одессе прошла акция, в ходе которой переодетые в тельняшки и ватники бездомные попивали водку и предлагали прохожим обняться, держа плакаты с надписью «Я — россиянин, давай обнимемся».

Это представление устроила украинская общественная организация «Рада громадської безпеки». Ее руководитель Марк Гордиенко в интервью местным журналистам заявил, что это «инсталляция русского мира» в ответ на флешмоб, который запустили в Петербурге участники проекта Troyban Show на YouTube, стоявшие на Невском с плакатом «Я из Украины, давай обнимемся».

По словам Гордиенко, типичное лицо русского мира выглядит именно так — пьяным, опухшим, небритым, и обниматься с таким никто в мире не хочет. Поэтому активист призвал местные власти закрыть «резидентуру ФСБ», располагающуюся в Генконсульстве РФ в Одессе.

Как отметил один из участников Troyban Show Роман Притула, эксперимент в Петербурге проводился с целью показать, что люди остаются людьми, несмотря на политику.

«Мы снимали эксперимент про людей, про народ, про граждан. Он не имеет абсолютно никакого отношения к политике, как пишут в интернете и показывают по ТВ. Мы хотели показать, как люди из Украины и из России относятся друг к другу. А флешмоб в Одессе не является ответом на наш эксперимент. Ответ — это то, что сделали наши друзья, блогеры из Киева. А это — выхлоп идиотизма», — возмутился Роман Притула.

Видеоответ киевлян, о котором упомянул петербуржец, опубликован на канале проекта Problematics на YouTube 6 апреля.