Киев пообещал восстановить работу оператора «Vodafone-Украина» в ЛНР

Киев, 24 апреля. Работа мобильного оператора «Vodafone-Украина» на территории ЛНР будет возобновлена, говорится в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации в Facebook.

В Киеве заявили ранее, что в ЛНР отсутствуют услуги «Vodafone-Украина» из-за повреждений линий. В Луганске пояснили, что аварию спровоцировали обстрелы ВСУ.

«Мобильная связь Vodafone будет возобновлена в ближайшее время», — пообещали в Луганской обладминистрации.

Отмечается, что обрыв магистрального кабеля произошел утром 24 апреля в районе Северодонецка. Бригада ремонтников устраняют проблему.

Напомним, что до государственного переворота и последующего конфликта в Донбассе работали несколько операторов. «Vodafone-Украина» является единственной украинской компанией, которая работает в регионе. В ДНР действует собственный оператор «Феникс».