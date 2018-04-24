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Киев пообещал восстановить работу оператора «Vodafone-Украина» в ЛНР
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    Киев пообещал восстановить работу оператора «Vodafone-Украина» в ЛНР

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    Киев пообещал восстановить работу оператора «Vodafone-Украина» в ЛНР

    Киев, 24 апреля. Работа мобильного оператора «Vodafone-Украина» на территории ЛНР будет возобновлена, говорится в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации в Facebook.

    В Киеве заявили ранее, что в ЛНР отсутствуют услуги «Vodafone-Украина» из-за повреждений линий. В Луганске пояснили, что аварию спровоцировали обстрелы ВСУ.

    «Мобильная связь Vodafone будет возобновлена в ближайшее время», — пообещали в Луганской обладминистрации.

    Отмечается, что обрыв магистрального кабеля произошел утром 24 апреля в районе Северодонецка. Бригада ремонтников устраняют проблему.

    Напомним, что до государственного переворота и последующего конфликта в Донбассе работали несколько операторов. «Vodafone-Украина» является единственной украинской компанией, которая работает в регионе. В ДНР действует собственный оператор «Феникс».

    Автор: Ирина Селезнева
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