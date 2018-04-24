Пиратское государство: Аксенов призвал крымчан не ездить на Украину через границу с полуостровом

Симферополь, 24 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поездки поездки крымчан на Украину через границу с полуостровом опасны и чреваты проблемами из-за беззаконных действий украинских властей. По его словам, лучше въезжать на территорию сопредельной страны через пропускные пункты на материковой части Российской Федерации в случае крайней необходимости.

«Я советую крымчанам, особенно тем, кто работал в органах государственной власти, не ездить на Украину, тем более через эту границу, — сказал Аксенов журналистам в Симферополе. — Законов там нет, это контрпродуктивно. Пиратское государство, сделать могут вам что угодно».

Напомним, ранее сенатор от республики Крым Сергей Цеков выразил мнение, что многочисленные попытки украинских властей ввести новые санкции против России говорят лишь о низких управленческих качествах чиновников Киева.