Комитет Госдумы поддержал законопроект о создании зон для курения в аэропортах

Москва, 24 апреля. Комитет Государственной думы России по транспорту и строительству посоветовал депутатам поддержать законопроект, разрешающий курение табачных изделий в специально установленных комнатах в воздушных гаванях. С такой идеей выступил депутат от партии «Единая Россия» Сергей Боярский.

В пояснительной записке говорится, что комитет «считает возможным принять в первом чтении проект федерального закона». При вынесении данного решения представители комитета учитывали статистические данные об административных правонарушениях в связи с нарушением запрета курения табачных изделий на территории аэропортов и случаях курения в помещениях воздушных гаваней.

Комитет считает возможным установить предлагаемую законопроектом возможность разрешить курение в изолированных помещениях, оснащенных системами вентиляции, передает ТАСС.

Окончательное слово по поддержке проекта должен дать комитет по охране здоровья, который назначен профильным в этом вопросе.

«Надеюсь, что палата успеет рассмотреть законопроект в первом чтении до конца весенней сессии», — отметил автор идеи Боярский.

Ранее министерство здравоохранения РФ подготовило антитабачную концепцию, которая рассчитана до 2022 года. Одним из основных пунктов концепции является запрет на продажу табачных изделий лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими 18-летия.