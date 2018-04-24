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Турчинов назвал россиян «страшной смесью жестокости и хамства»
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    Турчинов назвал россиян «страшной смесью жестокости и хамства»

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    Турчинов назвал россиян «страшной смесью жестокости и хамства»

    Киев, 24 апреля. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что россияне являются «опасным и разрушительным народом», а появился этот этнос якобы из «страшной смеси» жестокости, хамства и озлобленности, позаимствованных у других народностей.

    На своем официальном сайте Турчинов опубликовал статью, где пустился в русофобские размышления.

    «Эта страшная смесь ордынской жестокости, таежного хамства и многовековой рабской озлобленности и создали феномен российского народа. Он опасен и разрушителен, склонен к агрессии (бессмысленной и беспощадной). Тоталитарная форма государственности для него является необходимой системой сдерживания и укрощения. Война стала для русских формой самореализации, когда не сдерживают, когда можно проявить свое нутро…» — написал секретарь украинского Совбеза.

    Отметим, Турчинов нередко удивляет общественность нетривиальными заявлениями. В начале текущего года он в частности заявил, что единственное, что останавливает Украину от объявления войны против России, это наличие у РФ ядерного оружия.

    Не так давно Турчинов также рассказал, что, оказывается, собирался вылететь в Крым на вертолете в марте 2014 года, чтобы не допустить воссоединения полуострова с Россией, но его силой «удержал Аваков».   

    Автор: Федор Веснин
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