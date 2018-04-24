ЕС внезапно вспомнил про независимость: эксперты о влиянии антироссийских санкций США на европейский бизнес

Европейская комиссия оценивает возможное влияние на бизнес в Европейском союзе новых санкций Соединенных Штатов в отношении РФ, проконсультируется со странами ЕС. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы оцениваем возможное влияние на бизнес в ЕС и будем консультироваться со странами Евросоюза о мнениях и анализе. Администрация США повторила, что санкции нацелены на поведение России и они (США — прим. ФАН) открыты к обсуждению любого влияния (этих санкций — прим. ФАН) на ЕС. Евросоюз регулярно контактирует с США по ряду санкционных вопросов», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЕК и внешнеполитической службы ЕС.

Самостоятельная и важная Европа

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что с политической точки зрения ЕК пытается показать, что ЕС — это субъект политики. При этом настолько самостоятельный и важный, что США будут корректировать санкционный курс.

«По факту же это история из разряда «ребята подумали, и я решил». Они там могут усовещаться, конечно, но именно тот курс, кстати, в последнее время весьма невнятный, который продиктует США, и будет соблюден неукоснительно. Для таких выводов, в общем-то, не нужно быть аналитиком, а вспомнить про разного рода заявления отдельных государств-членов ЕС по поводу смягчения, а то и отмены санкционной политики в отношении России. Заявления были. Сменился ли курс хоть на йоту? Естественно, нет», — пояснил Александр Чаусов.

Впрочем, заметил эксперт, сама риторика членов ЕК все же дает некоторое понимание того факта, что антироссийские санкции, как и ответные меры Москвы, все сильнее бьют по кошелькам европейского бизнеса. Поэтому нужно как-то снижать накал борьбы хотя бы по ключевым коммерческим и промышленным сферам. А то могут встать на неопределенный срок совсем уж глобальные и стратегические проекты.

«Кстати, интересно, что и в США несколько «тормознули» с санкциями по тому же «Русалу», и там сейчас появился некий подзаконный акт, который является фактически лазейкой для американских компаний в плане работы с нашей корпорацией. Впрочем, говорить о стратегическом изменении западного курса по поводу давления на Россию не приходится. Эта история с обсуждением не про нашу страну, а про политические игры западных субъектов политики. Грубо говоря, в ЕС внезапно вспомнили, что они вообще-то тут независимый альянс государств, который тоже может принимать какие-то решения, а не быть «неучтенными штатами США» на территории Старого Света. Но по факту, как и говорилось выше, как в Вашингтоне решат, так и будет», — резюмировал Александр Чаусов.

Недовольство санкциями

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН заметил, что внутри ключевых стран ЕС давно существует серьезное недовольство антироссийскими санкциями.

«Прежде всего, это недовольство высказывают представители немецкого бизнеса, которые давно и эффективно развивают отношения с Россией. Поэтому публичное признание Еврокомиссией факта проведения оценки негативного влияния антироссийских санкций внутри ЕС является отражением этого недовольства. Впрочем, пока все это не более чем политическая риторика и до реального противодействия расширению антироссийских санкций ведущие страны ЕС еще не дозрели», — добавил Максим Жаров.

Неудобная борьба

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок выразил корреспонденту ФАН мнение, что санкционное противостояние глобального Запада с Россией становится все более неудобным для Евросоюза. Если США и Канада теоретически могут сколь угодно расширять антироссийские санкции без существенного вреда для собственных бизнес-интересов, хотя вред этот тоже будет, то европейские страны в гораздо большей степени связаны с Россией. Продолжение или даже усугубление санкционного противостояния они будут ощущать достаточно остро.

«Первоначально между двумя берегами Атлантики был консенсус в отношении необходимости сдержать проснувшегося «русского медведя», который, как казалось, проявляет территориальные амбиции в западном направлении. Есть разные мнения относительно того, сработали ли санкции: одни говорят, что да, потому что русские танки не пошли на Киев, другие же утверждают, что такой цели у Москвы в принципе никогда не было, поэтому санкции изначально били мимо цели. Так или иначе, на современном этапе имеет место парадоксальная ситуация: с одной стороны, ситуация в Донбассе, в связи с событиями в котором и были введены основные санкции, в течение последних двух лет относительно стабильная, при этом западные санкции не только не снимаются, но и обсуждаются новые», — рассказал Станислав Бышок.

В итоге, отметил эксперт, оказывается непонятным, что, собственно, западные станы требуют от России. В последние полгода, насколько можно судить, в высоких европейских кругах звучали идеи о том, что необходимо постепенно снимать с Москвы санкции, учитывая нормализацию на востоке Украины, а также понимание того, что статус Крыма пересмотру не подлежит, а торговать с Россией выгоднее, чем враждовать.