«Газпром» будет настаивать на сохранении тарифа: эксперт о вероятности сохранения транзита газа через Украину
«Газпром» допустил сохранение транзита некоторого объема газа через территорию Украины после 2019 года, об этом сообщил зампред правления компании Александр Медведев на международной конференции «Перспектива энергетического сотрудничества РФ — ЕС».
Действующий контракт между Москвой и Киевом заканчивается в конце 2019-го, в настоящий момент отечественный газовый гигант обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием расторгнуть договор с «Нафтогазом», поскольку российскую сторону не устроило решение, которое суд вынес ранее.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что сейчас, даже когда контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» еще действует, Стокгольмский арбитраж полностью пересмотрел его условия.
«Были пересмотрены и стоимость газа, и стоимость его транзита через территорию Украины, и его объемы, которая Россия обязана поставлять. И условия были пересмотрены в пользу Украины: «Газпром обязали транзитировать 110 миллиардов кубометров, а по итогам 2017 транзит составил 93 миллиарда. Даже если объем транзита и составил меньше 110 миллиардов, российскую компанию обязали выплачивать всю сумму полностью, будто она полностью прокачала 110 миллиардов кубов», — объясняет эксперт.
А норму «бери или плати» снизили в 10 раз, до 4 миллиардов кубометров. Кроме того, стоимость теперь привязана не к цене нефти, а к стоимости газа на биржевых европейских площадках.
«Условия были полностью пересмотрены, и они невыгодны «Газпрому». Именно поэтому наша компания и пытается расторгнуть этот договор», — заключил Сергей Правосудов.
По словам собеседника агентства, ключевой проблемой является именно вопрос транзита газа. Украина не получает российский газ уже больше года.
«И если Украина и дальше не будет покупать российский газ, то «Газпром» не сильно расстроится. Потребление газа на Украине очень сильно сократилось, они закупают газ в Европе, но в незначительных объемах. Будут они покупать у нас газ — хорошо. Не будут — «Газпрому» безразлично, потому что в этом случае они будут закупать тот же самый газ у европейцев, но с дополнительной наценкой», — продолжает спикер.
Но даже после того, как будут закончены «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», и объемы поставок газа в Европу останутся на уровне прошлого года, а они, скорее всего, вырастут, около 10-15 миллиардов все равно придется транзитировать через территорию Украины.
«Соответственно, какой-то транзитный контракт так или иначе придется подписывать. А украинская газотранспортная система изначально создавалась под объем, по крайней мере, на выходе, 150 миллиардов кубометров. А 10-15 миллиардов кубов — это в 10 раз меньше возможностей газотранспортной системы. Это значит, что огромную ее часть придется как-то закрыть. Она рассчитана не только на транзит, она предназначена в том числе и для поставок газа на территорию Украины. Это что же получается? Придется отключать потребителей? Или создавать какие-то соединительные газопроводы, строительство которых стоит серьезных денег?» — рассуждает Сергей Правосудов.
Он напомнил, что Киев уже не раз заявлял о том, что ему хотелось бы, чтобы тариф за транзит голубого топлива был выше в два раза. При этом в настоящий момент он уже выше, чем тариф на транзит через территорию Белоруссии или по «Северному потоку».
«Газпром», как минимум, будет настаивать на сохранении тарифа, а Украина будет наставать на том, чтобы он был максимально высоким», — заключил эксперт.