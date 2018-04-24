Военная эскалация в Сирии не приносит политического решения — ООН

Брюссель, 24 апреля. Военная эскалация, которая наблюдается в Сирии последние несколько дней, не способствует политическому урегулированию. Об этом во вторник заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Мы видели в последние недели и дни, что военные завоевания, территориальные завоевания и военная эскалация не приносят политического решения, напротив», — отметил он, выступая на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Де Мистура подчеркнул, что всем сторонам необходимо снизить градус риторики, чтобы появилась возможность для переговоров.

Напомним, что ситуация в Сирии осложнилась после того, как США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по Сирии. Поводом для нападения послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе. При этом никаких доказательств, кроме видеоролика предоставлено не было. Впоследствии российские власти заявили, что видео было полностью постановочным.