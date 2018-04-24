Меню
Политика
Военная эскалация в Сирии не приносит политического решения — ООН
Украина
Западная Украина лишилась рабочих рук из-за безвиза — представитель Порошенко
Следующая новость
Загрузка...

    Военная эскалация в Сирии не приносит политического решения — ООН

    153

    Военная эскалация в Сирии не приносит политического решения — ООН

    Брюссель, 24 апреля. Военная эскалация, которая наблюдается в Сирии последние несколько дней, не способствует политическому урегулированию. Об этом во вторник заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

    «Мы видели в последние недели и дни, что военные завоевания, территориальные завоевания и военная эскалация не приносят политического решения, напротив», — отметил он, выступая на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

    Де Мистура подчеркнул, что всем сторонам необходимо снизить градус риторики, чтобы появилась возможность для переговоров.

    Напомним, что ситуация в Сирии осложнилась после того, как США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по Сирии. Поводом для нападения послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе. При этом никаких доказательств, кроме видеоролика предоставлено не было. Впоследствии российские власти заявили, что видео было полностью постановочным.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    15:47   24 Апреля 2018
    75
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    2507
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    338
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2847