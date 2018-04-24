Праздничные дни в мае 2018 года: сколько отдыхаем, как провести выходные, салют и работа метро

В апреле-мае 2018 года россиян ждут удлиненные выходные. Федеральное агентство новостей напоминает, какие дни, согласно постановлению правительства, станут дополнительными выходными в апреле-мае 2018 года, а также сколько дней удастся отдохнуть на День России в июне. Также знакомим читателей с основными мероприятиями, которые имеет смысл посетить в эти дни, в том числе, когда и где можно посмотреть праздничный салют, и расскажем, как будет работать метро.

Четырехдневный Первомай

В связи с праздником 1 Мая (День весны и труда, традиционно называемый Первомаем) нас ждут четырехдневные выходные, после которых последует самая короткая рабочая неделя в году, длящаяся всего два дня.

После рабочей субботы, 28 апреля (этот рабочий день будет сокращенным) наступают четыре дня отдыха. Это воскресенье, 29 апреля, понедельник, 30 апреля, а также вторник и среда 1 и 2 мая.

Следующая за праздниками рабочая неделя продлится всего два дня — четверг, 3 мая, и пятницу, 4 мая.

Затем последуют выходные дни — суббота, 5 мая, и воскресенье, 6 мая.

День победы 9 мая

Вторая рабочая неделя мая прервется на среду, 9 мая. В этот день в России отмечают, пожалуй, самый главный праздник — День Победы. 9 мая, естественно, является выходным, ему предшествует сокращенный рабочий день во вторник, 8 мая.

Как отдыхаем в июне на День России

На День России россиян ждут трехдневные выходные — праздник 12 июня приходится на вторник, перед которым можно будет отдохнуть воскресенье, 10 июня, и понедельник, 11 июня.

Суббота, 9 июня, будет сокращенным рабочим днем.

Куда пойти на майские праздники в Москве и Петербурге

Первого мая во всех крупных городах традиционно пройдут праздничные демонстрации, в которых примут участие политические партии и движения, а также профсоюзные организации.

Традиционная первомайская демонстрация столичных профсоюзов на Красной площади в Москве пройдет под лозунгом «Единство, солидарность, труд — гарантия успешного развития».

Вообще майские праздники в Москве отметят с размахом: по всему городу пройдут шествия, митинги, концерты и городские гуляния.

Также в Москве на 1 мая запланирован Молодежный фестиваль в парке Победы. Посетителей ждут соревнования по экстремальному спорту, концерт современной музыки и другие развлечения.

В Санкт-Петербурге первомайские праздничные колонны будут формироваться в районе площади Восстания и на Лиговском проспекте. Шествие пройдет по Невскому проспекту, а потом его участники разделятся «по интересам» — кто-то пойдет на Дворцовую площадь, кто-то — на Исаакиевскую, а кто-то на Марсово поле.

А накануне праздника — 29 и 30 апреля — в акватории Невы в пятый раз пройдет фестиваль ледоколов. Петербуржцы и гости города смогут понаблюдать за кораблями с набережной Лейтенанта Шмидта и с Английской набережной. Фестиваль продлится два дня с 11.00 до 20.00.

9 мая по всей стране и, конечно, в Москве и Петербурге пройдут военные парады, а затем, состоятся акции «Бессмертный полк». Принять участие в шествии может любой желающий. Для этого нужно взять фотографию своего родственника — участника войны, труженика тыла, жителя блокадного Ленинграда и так далее и прийти на построение. Регистрация и заявка не требуются.

Праздничный салют на 9 Мая

Почти в каждом московском округе администрация подготовила свою программу празднования Дня Победы, включающую праздничный салют. Фейерверк начнется в 22.00 и продлится около пяти минут, за это время будет произведено около 80тысяч залпов.

В Петербурге в День Победы традиционно будут гореть факелы на Ростральных колоннах. В честь праздника их зажгут дважды — на время военного парада с 9.00до 12.00 и с 17.00до 23.00.

В 22.00в Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.

Работа метро

В Москве метро и другой общественный транспорт в праздники будет работать дольше обычного. А в Петербурге в ночь с 1 на 2 мая метрополитен будет работать без перерыва.