Армянский эксперт: прозападных организаций и СМИ у нас в 10 раз больше, чем пророссийских

Москва, 24 апреля. России стоит активнее вести себя в формировании политических отношений с Арменией, где уже давно и успешно работают прозападные общественные организации и СМИ.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил президент общественного движения «Заргацум» («Развитие»), специалист-международник Ваган Егиазарян.

«Стратегическое партнерство России и Армении основано на экономических и военно-политических реалиях, — напомнил он. — Армении выгодно находиться в ЕАЭС и иметь доступ к 180-миллионному рынку, что является основой развития экспортных отраслей армянской экономики. Членство в ОДКБ помогает сохранить паритет с Азербайджаном в условиях военного бюджета Баку, десятикратно превышающего военный бюджет Армении и Арцаха».

Российская военная база в Гюмри является сдерживающим фактором для Турции, продолжает эксперт. Вдобавок к этому, Россия имеет широкий инструментарий для влияния на армянское государство, чего, к сожалению, не скажешь в отношении влияния на армянское общество. По словам Егиазаряна, Евросоюз и США не могут дать Армении того, что предоставляет Россия по вышеуказанным пунктам.

Лидеры «бархатной революции», по его мнению, номинально относятся к прозападным силам, но и им будет сложно выторговать у Запада больше, чем политическая часть договора об ассоциации с ЕС, которая уже подписана.

«Важным мотиватором в транзитном политическом процессе является фактор общественного давления. Общество, а, тем более, молодежь Армении, в большинстве своем, прозападные, — говорит эксперт. — У нас почти в десять раз больше прозападных общественных организаций и СМИ, чем пророссийских».

Данная конфигурация общественного мнения, по словам Егиазаряна, неминуемо будет влиять на принимаемые решения политиков, источником власти которых является площадь. Для России сейчас важно правильно позиционироваться в армянском обществе и активизировать работу в новых условиях динамичной и сложной политической обстановки.

Напомним, Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении после массовых акций протеста, начавшихся 17 апреля. Поводом для них послужило то, что Саргсян стал премьер-министром — первым лицом в государстве — после завершения своего президентского срока на фоне негативной ситуации в экономике.

МИД РФ в официальном заявлении сообщил, что Москва желает скорейшей стабилизации ситуации в Армении и надеется на то, что все противоречия между сторонами будут разрешены в рамках правового поля.