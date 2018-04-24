Москва, 24 апреля. Корпорация «Газпром» ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца апреля. Об этом сообщил заместитель председателя правления холдинга Александр Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Медведева, все необходимые документы на получение разрешения были предоставлены в соответствующие органы стран, которые должны рассмотреть и выдать разрешения. Медведев напомнил, что Финляндия и Германия уже выдали разрешения.

«Мы ожидаем, что Швеция выдаст разрешение до конца апреля, а Дания в лице своего министра иностранных дел даст рекомендацию соответствующему министерству энергетики для дачи разрешения», — заявил зампредседателя правления «Газпрома».

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух путей газопровода, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии.