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«Газпром» ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство «Северного потока — 2» до конца апреля
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    «Газпром» ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство «Северного потока — 2» до конца апреля

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    «Газпром» ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство «Северного потока — 2» до конца апреля

    Москва, 24 апреля. Корпорация «Газпром» ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца апреля. Об этом сообщил заместитель председателя правления холдинга Александр Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

    По словам Медведева, все необходимые документы на получение разрешения были предоставлены в соответствующие органы стран, которые должны рассмотреть и выдать разрешения. Медведев напомнил, что Финляндия и Германия уже выдали разрешения.

    «Мы ожидаем, что Швеция выдаст разрешение до конца апреля, а Дания в лице своего министра иностранных дел даст рекомендацию соответствующему министерству энергетики для дачи разрешения», — заявил зампредседателя правления «Газпрома».

    Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух путей газопровода, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии.

    Автор: Дарья Смолина
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