Москва, 24 апреля. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сомневается, что Лондон предоставит РФ достоверную информацию по так называемому «делу Скрипаля».

Она отметила, что в информации об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, поступающей из Великобритании, было много говорящих нестыковок. Тем не менее, по мнению Журовой, от предоставленных данных Москва сможет отталкиваться, чтобы задать британским коллегам новые вопросы.

«По крайней мере мы потом можем от этого отталкиваться, задавать еще какие-то уточняющие вопросы. Пока то, что мы видим: сколько было нестыковок и нюансов, говорит о многом», — отметила Журова в беседе с РИА Новости.

При этом зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что в настоящее время Великобритания не готова к открытому диалогу по так называемому «делу Скрипаля».

«Пока британская сторона не демонстрирует максимальной готовности к диалогу по этой проблеме, это лишь означает, что те претензии, которые есть к Британии, небезосновательны», — сказал он, отметив, что в свою очередь российская сторона открыта к сотрудничеству.

Напомним, ранее МИД РФ сообщил, что направил в Лондон список вопросов в связи с делом об отравлении Скрипаля и его дочери, уточнив, что ответ из Великобритании должен прийти в течение 10 дней.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По первоначальной версии следствия, они были нервно-паралитическим веществом.

Лондон голословно обвинил Москву, заявив, что РФ якобы причастна к отравлению Скрипалей. За этим последовала высылка российских дипломатов из Великобритании. Позже аналогичные недружественные по отношению к России меры предприняли США, Канада, Украина и ряд европейских государств.

Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что обвинения Лондона являются провокацией.