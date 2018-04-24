Де Мистура: Гуманитарная ситуация в Идлибе вызывает беспокойство в ООН

Брюссель, 24 апреля. В ООН и Евросоюзе обеспокоены гуманитарной ситуацией в сирийском Идлибе, заявил спецпосланник международной организации по Сирии Стаффан де Мистура.

Идлиб является новым большим гуманитарным вызовом, заявил дипломат ООН. Де Мистура подчеркнул, что организация, а также страны ЕС очень обеспокоены текущей обстановкой.

«Идлиб – это новый большой вызов, 1,5 миллиона человек, среди них женщины, дети. Мы должны удостовериться, чтобы он не стал новым Алеппо», — сказал он после встречи с представителями гражданского общества Сирии.

Ранее еврокомиссар Кристос Стилианидес заявил, что более десяти миллионов сирийцев нуждаются в гумпомощи. Большое число мирных жителей проживают в труднодоступных районах арабской республики.