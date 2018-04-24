Могерини возложила ответственность за устойчивое перемирие в Сирии на страны-гаранты

Москва, 24 апреля. Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини сообщила, что астанинский процесс дал некоторую надежду на улучшение ситуации в Сирии «с военной точки зрения, но это было давно».

Соответствующее заявление было сделано на совместной пресс-конференции со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

По ее словам, в настоящее время страны-гаранты «ответственны за то, чтобы сделать перемирие действующим».

В свою очередь, де Мистура отметил, что военная эскалация, которая наблюдается в Сирии последние несколько дней, не способствует политическому урегулированию.

Напомним, ранее специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что политический процесс в Арабской республике можно будет перезапустить.