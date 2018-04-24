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Могерини возложила ответственность за устойчивое перемирие в Сирии на страны-гаранты
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    Могерини возложила ответственность за устойчивое перемирие в Сирии на страны-гаранты

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    Могерини возложила ответственность за устойчивое перемирие в Сирии на страны-гаранты

    Москва, 24 апреля. Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини сообщила, что астанинский процесс дал некоторую надежду на улучшение ситуации в Сирии «с военной точки зрения, но это было давно».

    Соответствующее заявление было сделано на совместной пресс-конференции со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    По ее словам, в настоящее время страны-гаранты «ответственны за то, чтобы сделать перемирие действующим».

    В свою очередь, де Мистура отметил, что военная эскалация, которая наблюдается в Сирии последние несколько дней, не способствует политическому урегулированию

    Напомним, ранее специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что политический процесс в Арабской республике можно будет перезапустить.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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