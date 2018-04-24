Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

Москва, 24 апреля. Несколько сотен человек пришли на прощение с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной в театр «Современник». Она проработала там 59 лет.

Напомним, что церемония прошла на Чистопрудном бульваре в Москве. Там выстроилась целая очередь из желающих проводить Нину Дорошину в последний путь. Тело артистки впоследствии забрал автомобиль.

О смерти Нины Дорошиной стало известно 21 апреля. По официальным данным, у звезды фильма «Любовь и голуби» не выдержало сердце, отмечает «Ридус».

Ранее сообщалось, что стало известно место похорон Нины Дорошиной. Выяснилось, что она будет похоронена на Пятницком кладбище после отпевания в храме Троицы Живоначальной.