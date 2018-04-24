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Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
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    Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск

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    Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск

    Дамаск, 24 апреля.  Боевики сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня в  трех ключевых регионах на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

    По данным агентства, представители сирийской армии и российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели встречу с боевиками в районе контрольно-пропускного пункта Бебеила-Сееди. В ходе встречи были достигнуты предварительные договоренности по мирному соглашению в районах Ялды, Бебейл и Бейт-Сахам на юге провинции Дамаск.

    Ранее стало известно, что подразделения сирийской армии прорвали линию обороны боевиков в районе гор Хаджар, а также в районе Ярмук на юге Дамаска. Правительственные войска закрепились в районе Аль-Кадам, а также продолжили наступательные действия в предгорье Хаджар.

    Автор: Алексей Громов
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