Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск

Дамаск, 24 апреля. Боевики сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня в трех ключевых регионах на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, представители сирийской армии и российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели встречу с боевиками в районе контрольно-пропускного пункта Бебеила-Сееди. В ходе встречи были достигнуты предварительные договоренности по мирному соглашению в районах Ялды, Бебейл и Бейт-Сахам на юге провинции Дамаск.

Ранее стало известно, что подразделения сирийской армии прорвали линию обороны боевиков в районе гор Хаджар, а также в районе Ярмук на юге Дамаска. Правительственные войска закрепились в районе Аль-Кадам, а также продолжили наступательные действия в предгорье Хаджар.