Меню
Общество
Скандально известный блогер Навальный вернулся в Москву из заграничного турне. ФАН-ТВ
Общество
Молодые рябины высадили в Никольском саду в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Скандально известный блогер Навальный вернулся в Москву из заграничного турне. ФАН-ТВ

      /  Обновлено: 
    116

    Скандально известный блогер Навальный вернулся в Москву из заграничного турне. ФАН-ТВ

    Москва, 24 апреля. Блогер Алексей Навальный прилетел в Москву вместе с женой и детьми. Возвращение отдыхающих из очередной заграничной поездки зафиксировала съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН). Загорелые лица, у каждого по чемодану. Дети Навального учатся в США, в апреле вся семья решила отдохнуть от утомительных дел за границей. За последние пару месяцев Навальный побывал в Египте, Греции, Германии, Франции, Испании и не только.


    Заметим, Алексей Навальный находится в статусе осужденного и, к тому же, безработного. На вопрос корреспондента ФАН о том, насколько сложно было организовать поездку, и откуда у борца с коррупцией нашлись на такую дорогую поездку деньги, оппозиционер отвечать не стал. И даже не захотел поделиться с журналистами впечатлениями от времяпрепровождения в теплых краях.

    Скандально известный блогер Навальный вернулся в Москву из заграничного турне. ФАН-ТВ
    Ранее временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков сообщал журналистам, что приговор Навальному по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж.

    Скандальный блогер стремительно вышел с семьей из зоны прилета, сложил багаж в свой Land Rover Freelander и уехал.

    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    15:47   24 Апреля 2018
    86
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    2635
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    382
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2884