Скандально известный блогер Навальный вернулся в Москву из заграничного турне. ФАН-ТВ

Москва, 24 апреля. Блогер Алексей Навальный прилетел в Москву вместе с женой и детьми. Возвращение отдыхающих из очередной заграничной поездки зафиксировала съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН). Загорелые лица, у каждого по чемодану. Дети Навального учатся в США, в апреле вся семья решила отдохнуть от утомительных дел за границей. За последние пару месяцев Навальный побывал в Египте, Греции, Германии, Франции, Испании и не только.



Заметим, Алексей Навальный находится в статусе осужденного и, к тому же, безработного. На вопрос корреспондента ФАН о том, насколько сложно было организовать поездку, и откуда у борца с коррупцией нашлись на такую дорогую поездку деньги, оппозиционер отвечать не стал. И даже не захотел поделиться с журналистами впечатлениями от времяпрепровождения в теплых краях.



Ранее временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков сообщал журналистам, что приговор Навальному по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж.

Скандальный блогер стремительно вышел с семьей из зоны прилета, сложил багаж в свой Land Rover Freelander и уехал.