Меню
Общество
Путин 25 апреля вручит медали «Герой Труда России» пятерым россиянам
Общество
Молодые рябины высадили в Никольском саду в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Путин 25 апреля вручит медали «Герой Труда России» пятерым россиянам

    219

    Путин 25 апреля вручит медали «Герой Труда России» пятерым россиянам

    Москва, 24 апреля. Глава российского государства Владимир Путин в грядущую среду вручит медали «Герой Труда Российской Федерации». Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

    «Двадцать пятого апреля 2018 года в Кремле состоится церемония вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации», — следует из сообщения пресс-службы.

    Напомним, ранее стало известно, что российский лидер подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам России: художественному руководителю театра «Ленком» Марку Захарову, генеральному директору АО «Акционерная компания «Туламашзавод» Евгению Дронову, тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, проходчику подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Александру Куличенко, а также профессору «Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова» Галине Савельевой.

    Звание Героя Труда России присваивается с марта 2013 года.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    15:47   24 Апреля 2018
    86
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    2635
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    382
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2884