Путин 25 апреля вручит медали «Герой Труда России» пятерым россиянам

Москва, 24 апреля. Глава российского государства Владимир Путин в грядущую среду вручит медали «Герой Труда Российской Федерации». Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцать пятого апреля 2018 года в Кремле состоится церемония вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации», — следует из сообщения пресс-службы.

Напомним, ранее стало известно, что российский лидер подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам России: художественному руководителю театра «Ленком» Марку Захарову, генеральному директору АО «Акционерная компания «Туламашзавод» Евгению Дронову, тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, проходчику подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Александру Куличенко, а также профессору «Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова» Галине Савельевой.

Звание Героя Труда России присваивается с марта 2013 года.