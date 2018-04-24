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Netflix создаст анимационный сериал по мотивам «Форсажа»
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    Netflix создаст анимационный сериал по мотивам «Форсажа»

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    Netflix создаст анимационный сериал по мотивам «Форсажа»

    Москва, 24 апреля. Американские компания Netflix и киностудия DreamWorks Animation Television заключили договор о сотрудничестве. Их первым совместным проектом станет анимационный сериал «Форсаж».

    Главным героем нового анимационного сериала станет не Доминик Торетто, роль которого в фильме исполнил Вин Дизель, а его кузен Тони Торетто. Как стало известно, он пойдет по стопам Доминика и будет работать на правительственное агентство, чтобы внедриться в преступную группировку, которая занимается гоночными соревнованиями.

    Сообщается, что в качестве продюсеров анимационного сериала выступят Вин Дизель, Нил Мориц и Крис Морган. На данный момент остается неизвестным, когда выйдут первые серии сериала.

    Автор: Дарья Смолина
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