Netflix создаст анимационный сериал по мотивам «Форсажа»

Москва, 24 апреля. Американские компания Netflix и киностудия DreamWorks Animation Television заключили договор о сотрудничестве. Их первым совместным проектом станет анимационный сериал «Форсаж».

Главным героем нового анимационного сериала станет не Доминик Торетто, роль которого в фильме исполнил Вин Дизель, а его кузен Тони Торетто. Как стало известно, он пойдет по стопам Доминика и будет работать на правительственное агентство, чтобы внедриться в преступную группировку, которая занимается гоночными соревнованиями.

Сообщается, что в качестве продюсеров анимационного сериала выступят Вин Дизель, Нил Мориц и Крис Морган. На данный момент остается неизвестным, когда выйдут первые серии сериала.