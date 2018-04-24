Москва, 24 апреля. Президент России Владимир Путин в среду, 25 апреля, лично поздравит с окончанием обучения первых выпускников программы развития кадрового управленческого резерва, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравит первых выпускников программы развития кадрового управленческого резерва с успешным окончанием обучения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что президент также побеседует со слушателями, которые во время обучения были назначены на должности временно исполняющих обязанности высших должностных лиц субъектов РФ.

Первый поток программы развития кадрового управленческого резерва по поручению президента РФ Владимира Путина был запущен на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС в сотрудничестве с Корпоративным Университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики 14 июня 2017 года.

Всего на нее было зачислено 74 слушателя. Среди них – руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также компаний с государственным участием.