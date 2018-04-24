Меню
Весь мир
Сирия: боевики обстреляли рынок в Дамаске, есть погибшие
Общество
Молодые рябины высадили в Никольском саду в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики обстреляли рынок в Дамаске, есть погибшие

    266

    Сирия: боевики обстреляли рынок в Дамаске, есть погибшие

    Москва, 24 апреля. Боевики обстреляли рынок в районе Нахр Айша в Дамаске. По информации сирийского агентства САНА, в результате погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

    Согласно приведенным данным, боевики открывали огонь из минометов из районов к югу от Дамаска, где находятся незаконные вооруженные группировки.

    Ранее два мирных жителя погибли, еще 14 получили ранения при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска, о чем сообщалось в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    В минувшее воскресенье боевики из квартала Мухайям-Эль-Ярмук обстреляли из минометов жилые кварталы Дзахера, Кадем, Зайнаб, Аль-Каззаз,Аль-Мидан и Ат-Тадамон в южной части Дамаска.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    15:47   24 Апреля 2018
    86
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    2635
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    382
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2884