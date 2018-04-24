Сирия: боевики обстреляли рынок в Дамаске, есть погибшие

Москва, 24 апреля. Боевики обстреляли рынок в районе Нахр Айша в Дамаске. По информации сирийского агентства САНА, в результате погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

Согласно приведенным данным, боевики открывали огонь из минометов из районов к югу от Дамаска, где находятся незаконные вооруженные группировки.

Ранее два мирных жителя погибли, еще 14 получили ранения при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска, о чем сообщалось в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В минувшее воскресенье боевики из квартала Мухайям-Эль-Ярмук обстреляли из минометов жилые кварталы Дзахера, Кадем, Зайнаб, Аль-Каззаз,Аль-Мидан и Ат-Тадамон в южной части Дамаска.