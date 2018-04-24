«РФ против расширения НАТО в Европе»: Матвиенко отреагировала на стремление Сараево вступить в альянс

Сараево, 24 апреля. Россия выступает против расширения военно-политического блока НАТО в Европе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор Валентина Матвиенко в качестве главы делегации верхней палаты парламента России 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину. В ходе пресс-конференции она прокомментировала вопрос о том, как относится РФ к вступлению балканской страны в Североатлантический альянс.

«Мы выступаем против расширения НАТО в Европе, выступаем против милитаризации европейских государств, против новых разделительных линий, которые создаются таким образом», — сказала Матвиенко.

Напомним, что членство в альянсе обсуждается в Боснии и Герцеговине с 2010 года. На данном этапе страна является членом программы «Партнерство ради мира».