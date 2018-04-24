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«Газпром» выразил готовность строить «Северный поток-3»
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    «Газпром» выразил готовность строить «Северный поток-3»

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    «Газпром» выразил готовность строить «Северный поток-3»

    Москва, 24 апреля. Корпорация «Газпром» готова построить «Северный поток-3», если Европейский союз подтвердит соответствующую потребность в газе и заинтересованность в наращивании объемов транзита. Об этом сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

    Он напомнил, что в российской корпорации неоднократно подчеркивали, что поставят Европе столько газа, сколько будет необходимо.

    «У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».  

    Зампредседателя правления «Газпрома» также рассказал, что, учитывая текущие показатели, компания рассчитывает в 2018 году установить новые рекорды по поставкам газа.   

    Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей бывший глава отдела общественных связей «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский объяснил, почему крики о «европейской солидарности» в борьбе против строительства «Северного потока-2» являются всего лишь информационным шумом.

    Он подчеркнул, что тот факт, что европейские страны одна за другой выдают разрешения на реализацию проекта, означает, что строить газопровод начнут уже осенью.     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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