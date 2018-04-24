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МИД РФ призвал Запад сотрудничать в рамках ОЗХО по существующим проблемам
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    МИД РФ призвал Запад сотрудничать в рамках ОЗХО по существующим проблемам

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    МИД РФ призвал Запад сотрудничать в рамках ОЗХО по существующим проблемам

    Москва, 24 апреля. Россия призывает страны Запада отказаться от тиражирования безосновательных обвинений и перейти к конструктивному взаимодействию в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Все это хор противников России, которые исполняют надоевшую мелодию. Им нужно заниматься делом, взаимодействовать в рамках ОЗХО в снятии тех проблем, которые реально существуют», — сказал Рябков.

    Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Москва опровергла обвинения Лондона, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, однако власти Великобритании отказываются предоставить материалы под различными предлогами.

    Автор: Алексей Громов
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