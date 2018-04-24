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Рябков: Ответ на санкции Запада будет учитывать интересы экономики России
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    Рябков: Ответ на санкции Запада будет учитывать интересы экономики России

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    Рябков: Ответ на санкции Запада будет учитывать интересы экономики России

    Москва, 24 апреля. Законопроект об ответных санкциях должен в первую очередь отвечать интересам российской экономики. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «В каком бы виде ни был бы принят этот закон, он должен прежде всего обеспечивать интересы российской экономики и российских граждан. Общественная дискуссия вокруг законопроекта пошла, профильные ведомства занимаются этими вопросами», — отметил он.

    Дипломат также подчеркнул, что Россия не испугалась угроз стран «Большой семерки» ввести новые санкции и готова принять ответные меры. В настоящее время российские депутаты работают над законопроектом об ответных мерах на санкции США, которые были введены в начале апреля.

    Напомним, что 22-23 апреля в Торонто состоялось заседание стран G7 на уровне министров иностранных дел. В итоговом заявлении было сказано, что «Семерка» может принять новые санкции из-за ситуации в Донбассе.

    Автор: Антон Соколов
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