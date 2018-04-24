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В Сети опубликован первый трейлер фильма «Веном» с Томом Харди
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    В Сети опубликован первый трейлер фильма «Веном» с Томом Харди

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    В Сети опубликован первый трейлер фильма «Веном» с Томом Харди

    Лос-Анджелес, 24 апреля. Киностудия Sony Pictures представила первый трейлер фильма «Веном» с британским актером Томом Харди в главных ролях.

    Сюжет, основанный на линейке комиксов Marvel, разворачивается вокруг журналиста по имени Эдди Брок, в которого вселяется инопланетное существо. В ролике можно впервые увидеть появление самого существа под названием Веном.

    Кроме Харди в фильме появятся Риз Ахмед, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс. Режиссером «Венома» стал Рубен Фляйшер, снявший черную комедию «Добро пожаловать в Zombieland».

    Российская премьера фильма запланирована на 4 октября 2018 года.

    Автор: Дима Оленин
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