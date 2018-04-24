Экзамен на права: какие нововведения приготовила ГИБДД в 2018 году

О том, какие нововведения ожидают россиян, желающих в этом году получить водительские удостоверения, читайте в обзоре Федерального агентства новостей.

Как отметил в интервью «Коммерсанту» генерал-майор полиции начальник ГУОБДД (ГИБДД) России Михаил Черников, пересмотр программ обучения водителей дал неплохие результаты: число ДТП с участием граждан, недавно получивших права, в 2017 году снизилось на 15%. Однако по-прежнему не более 8% кандидатов в водители сдают экзамены на права с первого раза.

В связи с этим ГИБДД подготовило очередные изменения в подготовке будущих водителей.

«Площадку» и «город» объединят в один практический экзамен

Во-первых, практический экзамен, который сегодня разбит на две части — «площадка» и «город», планируют объединить в один, чтобы инспекторы могли оценить уровень владения всеми навыками вождения в реальных дорожных условиях.

«Сейчас изменения обсуждаются с министерством образования и науки. Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», — заметил глава Госавтоинспекции.

Как объяснил в комментарии «Известиям» президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев, за рубежом давно не принимают практический экзамен на права на учебной площадке, и демонстрация навыков вождения в реальных условиях — это «позитивные изменения со стороны ГИБДД», способные действительно сократить число ДТП с участием молодых водителей.

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин добавил, что максимальное приближение сдачи экзамена на права к реальным условиям будет «правильным и органичным», передает RT.

Согласно подготовленному Госавтоинспекцией проекту постановления правительства РФ об объединении практического экзамена, испытание будет включать проверку навыков «по подготовке и технической проверке» автомобиля перед началом движения (регулировка зеркал, ремней безопасности и т.д.), по «выполнению специальных маневров» (параллельная парковка задним ходом, начало движение на подъеме и т.д.) и по управлению транспортным средством в условиях уличного движения.

При этом экзаменационные маршруты должны будут предусматривать выполнение 20 маневров, а не 11, как сейчас.

Изменения в теоретическом экзамене

Во-вторых, ГИБДД предложила внести изменения в формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся оказания первой медицинской помощи, которые задаются кандидатам в водители на теоретическом экзамене.

Речь идет о вопросах, в которых ранее были выявлены ошибки. К примеру, из билетов убрали вопрос, предполагавший наложение жгута на место перелома. Вместо него внесли вопрос о том, как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении.

Теоретические экзамены по обновленным билетам водители сдают с 3 апреля 2018 года.

ГИБДД усилила надзор за обучением в автошколах

В-третьих, Госавтоинспекция ужесточит правила деятельности автошкол. Согласно приказам МВД, в марте опубликованным на regulation.gov.ru, чтобы получить лицензию Рособрнадзора, автошколам необходимо получить заключение ГИБДД о том, что они располагают необходимой материально-технической базой и преподавательским составом.

Для этого учебные организации должны предоставить в ГИБДД внушительный пакет документов, включая сведения об опыте преподавателей, учебных автомобилях и графике использования учебных площадок.

Также автошколы обязаны будут сообщать максимальное количество обучающихся в год. Если при проверке сотрудники Госавтоинспекции обнаружат, что число обучающихся в автошколе превысило ранее заявленное, организация лишится документов, нужных для обучения.

Водительские права подорожают на тысячу рублей

Кроме того, в ближайшее время будет увеличена госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения. Соответствующее положение внесено в Налоговый кодекс России.

Госпошлина за выдачу водительских прав вырастет с двух до трех тысяч рублей. По заявлению автора инициативы — МВД, благодаря этому частично компенсируются затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.