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Школьник умер на уроке физкультуры в Курске
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    Школьник умер на уроке физкультуры в Курске

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    Школьник умер на уроке физкультуры в Курске

    Москва, 24 апреля. Школьник умер на уроке физической культуры в Курске. Как говорится в сообщении на сайте СК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

    Инцидент произошел утром 23 апреля. На данный момент известно, что мальчик находился в спортивном зале одной из средних школ города на уроке физкультуры. На занятии ему стало плохо. На место прибыли врачи скорой помощи, которые констатировали смерть ребенка. По предварительной информации, «внезапная сердечная смерть» стала причиной смерти мальчика.

    СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

    Автор: Тимур Румянцев
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