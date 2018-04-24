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Могерини: Только сирийцы должны определять будущее своей страны
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    Могерини: Только сирийцы должны определять будущее своей страны

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    Могерини: Только сирийцы должны определять будущее своей страны

    Москва, 24 апреля. Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что только сирийцы должны определять будущее своей страны. Такое заявление сделала она на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной проходящей международной конференции по Сирии.

    Могерини отметила, что Сирия не является шахматной доской и геополитической игрой.

    «Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны», — подчеркнула она.

    Также глава европейской дипломатии добавила, что военная эскалация в Сирии грозит усилиться и «стать еще глубже».

    Автор: Дарья Смолина
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