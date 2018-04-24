Москва, 24 апреля. Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что только сирийцы должны определять будущее своей страны. Такое заявление сделала она на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной проходящей международной конференции по Сирии.

Могерини отметила, что Сирия не является шахматной доской и геополитической игрой.

«Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны», — подчеркнула она.

Также глава европейской дипломатии добавила, что военная эскалация в Сирии грозит усилиться и «стать еще глубже».