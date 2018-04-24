Кадыров пригрозил арестом Трампу и Меркель

Москва, 24 апреля. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что давно ввел санкции против президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других западных политиков.

«Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — пригрозил он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в прошлом году США внесли в «список Магнитского» пятерых граждан РФ, в том числе Рамзана Кадырова. Он оказался в списке с формулировкой «За нарушение прав человека».

Сам Кадыров считает, что попал под санкции Вашингтона, потому что США не могут простить ему приверженности борьбе с терроризмом, передает Infox.ru.

Отметим, что «закон Магнитского» был принят в Соединенных Штатах в декабре 2012 года.