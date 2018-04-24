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Путин: Число смертельных ДТП в России сократилось на 32% благодаря ГЛОНАСС
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    Путин: Число смертельных ДТП в России сократилось на 32% благодаря ГЛОНАСС

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    Путин: Число смертельных ДТП в России сократилось на 32% благодаря ГЛОНАСС

    Москва, 24 апреля. Количество смертельных ДТП в России сократилось на 32% благодаря Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС), сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.

    «Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32%», — отметил глава государства на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

    Путин подчеркнул, что внедрение ГЛОНАСС позволило добиться серьезного положительного результата, однако нужно двигаться дальше.

    Рогозин в свою очередь сообщил, что российское правительство считает технически возможным совмещение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112». Он объяснил, что такое совмещение позволит создать единые колл-центры, перейти от «Безопасного города» к «Умному городу».

    Также на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Рогозин сообщил, что системой ГЛОНАСС до конца 2018 года оснастят все морские порты Крыма.

    Автор: Василий Котов
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