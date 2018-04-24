Москва, 24 апреля. Количество смертельных ДТП в России сократилось на 32% благодаря Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС), сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.

«Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32%», — отметил глава государства на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

Путин подчеркнул, что внедрение ГЛОНАСС позволило добиться серьезного положительного результата, однако нужно двигаться дальше.

Рогозин в свою очередь сообщил, что российское правительство считает технически возможным совмещение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112». Он объяснил, что такое совмещение позволит создать единые колл-центры, перейти от «Безопасного города» к «Умному городу».

Также на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Рогозин сообщил, что системой ГЛОНАСС до конца 2018 года оснастят все морские порты Крыма.