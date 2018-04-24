Меню
Новости Сирии
Сирия: САА захватила оружие и бронетехнику боевиков в Восточном Каламуне
Новости Сирии
Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА захватила оружие и бронетехнику боевиков в Восточном Каламуне

    38

    Сирия: САА захватила оружие и бронетехнику боевиков в Восточном Каламуне

    Дамаск, 24 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии захватили у боевиков в Восточном Каламуне большое количество бронетехники и тяжелого вооружения, которого хватит для создания новой бронетанковой бригады. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    Сирийская армия захватила у боевиков в Восточном Каламуне практически новые танки и бронетранспортеры, а также тяжелое вооружение. Кроме того, в местах бывшей дислокации боевиков был обнаружен склад с новыми запчастями для военной техники. Источник отмечает, что захваченной техники достаточно для создания полноценной бронетанковой бригады.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    44
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    57
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2335
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    432