Сирия: САА захватила оружие и бронетехнику боевиков в Восточном Каламуне

Дамаск, 24 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии захватили у боевиков в Восточном Каламуне большое количество бронетехники и тяжелого вооружения, которого хватит для создания новой бронетанковой бригады. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

Сирийская армия захватила у боевиков в Восточном Каламуне практически новые танки и бронетранспортеры, а также тяжелое вооружение. Кроме того, в местах бывшей дислокации боевиков был обнаружен склад с новыми запчастями для военной техники. Источник отмечает, что захваченной техники достаточно для создания полноценной бронетанковой бригады.