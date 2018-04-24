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Евгений Федоров: События в Армении — удар по России
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    Евгений Федоров: События в Армении — удар по России

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    Евгений Федоров: События в Армении – удар по России

    Москва, 24 апреля. Уличные беспорядки в Армении, приведшие к отставке премьер-министра страны Сержа Саргсяна, прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

    «Еще не понятно, останется ли у власти Карапетян (Карен Карапетян — исполняющий обязанности премьер-министра Армении, — ФАН), потому что люди, в том числе, и военные, по-прежнему стоят на улицах. Они не расходятся. Значит, у них есть стратегия. Не факт, что у Карапетяна хватит политических возможностей для того, чтобы стабилизировать ситуацию, если этого не смог сделать Серж Саргсян, до этого десять лет руководивший республикой», — считает депутат Госдумы.

    По мнению парламентария, «процесс там еще не закончился, а суть этого процесса — удар по России, потому что это, как минимум, свержение нашего последовательного союзника через уличные технологии. Там уже явно видны уши и США, и, возможно, Турции». 

    «Не случайно, ранее были заявления из Азербайджана, что это — их провинция», — напомнил собеседник ФАН.

    Евгений Федоров имеет в виду относительно недавнее выступление на VI Съезде партии «Йени Азербайджан» президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил буквально следующее: «Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли, это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться».

    Евгений Федоров: События в Армении – удар по России

    Собеседник ФАН полагает, что процессы в Армении буду развиваться в самом неблагоприятном для ее жителей ключе.

    «Произошло следующее, — говорит депутат Госдумы, — сковырнули национальную власть, наверное, уже в сотый раз на постсовестком пространстве, причем в каждой стране это было несколько раз. Дальше динамика событий будет точно отрицательна для России, потому что в политике нет третьих сил — там всегда либо друзья, либо враги. Просто и те, и другие могут маскироваться». 

    Напомним, уличные протесты в Ереване начались 12 апреля 2018 года под лозунгом «Сделай шаг, отвергни Сержа!».

    Поводом к ним послужили изменения в Конституцию страны, согласно которым Армения становится парламентской республикой, а вся полнота власти переходит от президента премьер-министру. 

    Автор: Наталья Макеева
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