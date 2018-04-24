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Причем здесь Запад: оппозиционер Сирии отреагировал на слова Макрона о «новой САР»
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    Причем здесь Запад: оппозиционер Сирии отреагировал на слова Макрона о «новой САР»

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    Причем здесь Запад: оппозиционер Сирии отреагировал на слова Макрона о «новой САР»

    Дамаск, 24 апреля. Лидер Московской платформы оппозиции Сирии Кадри Джамиль отреагировал на слова французского главы Эммануэля Макрона о необходимости Парижа и союзников остаться в САР, чтобы «строить новую Сирию».

    «Он (Макрон — Прим.ред.) заявил, что они останутся в Сирии, пока не построится новая республика. Я хотел бы задать такой вопрос: какое им дело? Причем здесь Запад? Это задача самих сирийцев, это их право», — решительно подчеркнул Джамиль.

    Он отметил, что выдвижение политических условий нарушает резолюцию 2254 Совбеза ООН, поскольку в соответствии с ней решение должно быть чисто сирийским, передает РИА Новости.

    Лидер Московской платформы оппозиции САР добавил, что западные государства пытаются сохранить ситуацию в Сирии в своем фарватере, а также пытаются сохранить свои позиции в регионе.

    «… Они не могут понять, что их время уже прошло, что уже нет им места, чтобы диктовать нам, как жить, как строить свои системы в будущем. Они не имеют отношения к этому», — резюмировал он.

    Напомним, ранее глава Елисейского дворца заявил, что Франция и их союзники должны остаться в Сирии и после разгрома радикальной группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), чтобы не допустить усиления там влияния Тегерана и чтобы «строить новую Сирию».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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