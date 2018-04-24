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Рябков назвал пустыми и безосновательными обвинения G7 в адрес России по «делу Скрипаля»
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    Рябков назвал пустыми и безосновательными обвинения G7 в адрес России по «делу Скрипаля»

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    Рябков назвал пустыми и безосновательными обвинения G7 в адрес России по «делу Скрипаля»

    Москва, 24 апреля. Россия считает пустыми и безосновательными обвинения стран «Большой семерки» по так называемому «делу Скрипаля». Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Он также добавил, что Россия не боится санкций G7 и готова зеркально ответить на них, если «Семерка» введет ограничительные меры.

    «Санкций мы не боимся. Мы ответим в должный момент и нужным образом», — подчеркнул дипломат.

    Напомним, что ранее страны G7 вслед за Великобританией обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, хотя никто не предоставил ни одного доказательства в поддержку этой теории.

    В то же время, по словам главы МИД РФ Сергей Лаврова, последние исследования показали, что Скрипали могли быть отравлены Bz — боевым веществом, которое состоит на вооружении армий США и Великобритании.

     

    Автор: Антон Соколов
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