Возрождение нацистско-фашистских взглядов: Познер прокомментировал украинский конкурс рисунков о СС

Львовский департамент науки и образования объявил официальный конкурс рисунков среди молодежи о дивизии СС «Галичина». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете — поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии «Галичина» 1943 — 45», — коротко привел Долинский подробности.

При этом представитель международной организации, которая должна выступать в защиту интересов еврейской общины Украины, сыронизировал и отметил, что «если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз — 3 тысячи гривен».

«С одной стороны, конечно, это предложение поражает, потому что оно отражает какое-то извращение человеческого ума. С другой стороны, оно абсолютно естественно, учитывая те настроения, которые сейчас возникли и возникают в целом ряде стран, в частности на Западной Украине, в Польше, в Венгрии. Это некоторое возрождение, я бы сказал, нацистско-фашистских взглядов», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

Собеседник ФАН также подчеркнул, что мировому сообществу следовало бы серьезно задуматься о том, почему возрождаются эти взгляды. В таком случае станет понятно, как должно реагировать на подобные инициативы.

«Во-вторых, мир должен не откладывая реагировать на это. Подумать о столь ныне популярных санкциях в отношении тех стран, которые не то что поощряют, но хотя бы и не возражают против такого рода вещей. Когда-то на Нюрнбергском процессе, который, видимо, многие забыли, формирования СС были определены как преступная организация. Любая преступная организация и любое празднование этой организации, вообще говоря, требует соответствующей реакции. Так что я бы призвал мировое сообщество на это обратить особое внимание», — заключил Познер.

Напомним, дивизия СС «Галичина» — это военизированное формирование из украинских добровольцев, воевавших на стороне нацистской Германии. Дивизия была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила «Галичину» возле украинского города Броды.